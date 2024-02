Rumeenia kindral hoiatas sõja eest, peaminister rahustas rahvast maha

Ta ütles, et kui Venemaa võidaks Ukrainas, siis oleks järgmiseks peamiseks sihtmärgiks Moldova Vabariik. „Oleme tunnistajaks pingetele Lääne-Balkanil,“ lisas kindral. „Olen enam kui veendunud, et president Putini poliitika eskaleerub lähitulevikus,“ lisas ta.

Vladi sõnul on kohustusliku ajateenistuse lõppemine põhjustanud puudujääke armee valmisolekus. Ta pooldas kuni 35-aastaste meeste ja naiste vabatahtlikku sõjalist baasväljaõpet. Eelnõu vabatahtliku ajateenistuse kohta on juba parlamendile esitatud.

Kindral nõudis ka õigusreforme, et võimaldada Rumeenial end Vene droonide eest kaitsta. Ta viitas eelmisel aastal septembris Rumeenias alla kukkunud Kremli drooni prahti ja drooni, mida ei saanud kehtivate seaduste tõttu alla tulistada. Vlad märkis, et neil puudusid selleks ka lahingusüsteemid.

„Vene Föderatsioonist on saanud maailmakorra ja demokraatia probleem,“ ütles Vlad. „Tegelikult on see Venemaa sõda demokraatliku maailmaga. See ei ole sõda Ukrainaga,“ sõnas ta.