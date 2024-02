Vabatahtlik päästja: lastele tuleb ka rääkida, mida teha, kui juhtub õnnetus

Vabatahtlik päästja Alice Juurik rääkis Delfile, et umbes kolm aastat tagasi tekkis tal tunne, et võiks otsida endale hobi, millest oleks natuke kasu ka teistele. „Tuleb ette tulekahjusid, tuleb ette igasuguseid sündmusi ja loomulikult ka ennetust, et selliseid õnnetusi ei juhtuks.“