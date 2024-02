Kiusamisvaba Kooli vabatahtlik: sellest peaks rääkima, ükskõik kui raske see probleem tundub

SA Kiusamisvaba Kool vabatahtlik Triin Viik rääkis Delfile, et on sellel aastal sihtasutuse jõulukaartide projekti projektijuht. „Ma hakkasin selle vabatahtliku tööga tegelema. See jõulukaartide projekt eeldabki seda, et kõik ettevõtted ja organisatsioonid, kes soovivad kiusamisvaba kooli jõulukaarte soetada, saavad seda teha ja panustada seega kiusamisvaba kooli vabatahtlikku tegevusse ja missiooni elluviimisele.“