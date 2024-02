Autoõnnetusse sattunud ajateenijad aitasid abi oodates teisi kannatanuid

Esimese jalaväepataljon kirjutab sotsiaalmeedias, et kui Võrust väljaõppelt reedel koju Ida-Virumaale sõitvad Viru jalaväepataljoni sõdurid mobiilirakenduses teel märgitud õnnetust nägid, ei osanud nad arvatagi, et kohe ise sinna sisse satuvad. Teel oli juhtunud avarii ja viletsa nähtavuse tõttu ei näinud mehed teel olevaid autosid. Jõuti reageerida vaid niipalju, et sõideti teepiirdesse, mitte millelegi ega kellelegi otsa.