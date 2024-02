VIDEO JA FOTOD | Pärjati abieluvõrdsusele vundamendi ladunud ühingut. Juhatuse liige: koalitsioonil oli kindel tahe see ära teha

Tallinnas Fotografiskas toimunud üritusel olid kohal LGBT ühingu juhatuse liikmed Aili Kala ja Eeva Koplimets. Miks ikkagi nii kaua aega läks, et Eestis seadustataks ka samasooliste abielud? Kala rääkis, et siin on rolli mänginud mitu aspekti – näiteks ühiskondlik arvamus ja poliitiline tahe. Värske valitsusega aga oli situatsioon soodne.