Prantsusmaal meelt avaldanud põllumehed nõustusid valitsuse pakutud lahendusega

Ta lisas, et põllumehed jälgivad valitsuse lubaduste täitmist juuniks hoolikalt ja hoiatas, et vajadusel ollakse valmis uuesti protestima, samal ajal kui riik valmistub võõrustama 2024 olümpiamänge Pariisis.

Lahendus hõlmas sadu miljoneid eurosid abi ja maksusoodustusi. Lisaks lubati mitte keelata Prantsusmaal pestitsiide. Põllumeeste sõnul põhjustaks see ebaausat konkurentsi, kuna mujal Euroopas on pestitsiidid lubatud.

Prantsusmaa president Emmanuel Macron ütles Brüsseli pressikonverentsil, et Prantsuse valitsuse viimased lubadused põllumeestele tähendavad, et ta on nende muresid kuulnud. Ta ütles, et võitis ELilt suuri järeleandmisi, kirjeldades seda kui Euroopa põllumajanduspoliitika „loogika sügavat läbivaatamist“.