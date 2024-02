Riigipea vabatahtlike tunnustamisel: ilma vabatahtliku panuseta ei ole ka normaalselt toimivat vaba ühiskonda

Karis meenutas, et Eesti iseseisvuse juur on paljus just seltsitegevuses, kui meie oma kultuuri ja pärandi väärtustamiseks, hariduse ja vaimuelu edendamiseks asuti ühiselt ning vabast tahtest koos tegutsema. Viidates Tartu rahu aastapäevale ütles riigipea, et Vabadussõjas olid esimeseks innustavaks jõuks just vabatahtlikud kooliõpilased. „Seltsitegevus ja vabatahtlik osalemine aitas luua need ühendavad lülid, olla selleks mördiks, mis lasi ärkamisajast kasvatada iseseisvuse, ühendas Eesti sisemiselt selliseks tervikuks, millele toetudes sai luua oma riigi,“ sõnas riigipea.