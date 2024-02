DELFI UKRAINAS | Venemaa prioriteetseks sihtmärgiks olev löögidrooni piloot: oleks vaja miljon drooni kuus, aga toodetakse 100 000

Viktor, kutsungiga Hideon, on löögidrooni piloot. Tema töö kohta sobib rohkem kasutada sõna piloot, mitte operaator, sest ta juhib FPV-drooni (FPV – inglise keeles First Person View – see tähendab, et juhtimine toimub nö drooni vaatepunktist), mis annab prillide kaudu operaatorile edasi ümbritseva füüsilise olukorra virtuaalse reaalsuse näol.