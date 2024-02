Moskva Patriarhaadi Eest Õigeusu Kirik saatis siseministeeriumile uue palve: pikendage metropoliit Eugeni elamisluba

„Pealetükkivus, millega metropoliit Eugenilt on nõutud oma sõjavastasuse selgepiirilisemat väljendamist; tema nende sõnade ignoreerimine, milles ta on väljendanud tsiviilobjektide pommitamise kuritegelikkust, oma üleüldist sõjavastasust ja igasuguste konfliktide rahumeelse lahendamise vajalikkust; samuti tema väljaütlemiste moonutatud tõlgendamine: kõik see on vastuolus põhiseaduse paragrahv 45-ga, mille järgi igaühel on õigus vabalt levitada ideid, arvamusi, veendumusi ja muud informatsiooni ja ka paragrahv 41-ga, mille järgi igaühel on õigus jääda truuks oma arvamustele ja veendumustele. Kedagi ei tohi sundida neid muutma,“ kirjutas sinod.