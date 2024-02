Päevakord| Parteihüppajast Jüri Ratasele ei saa midagi ette heita

Eesti Ekspressi ajakirjaniku Urmas Jaaganti sõnul on tagantjärgi Ratast Keskerakonna venemeelsuse sallimise pärast väga lihtne kritiseerida. „Enne sõda Ukrainas oli olukord natukene teissugune,“ lausus Jaagant. „Tagantjärgi on muidugi mõnus targutada aga kui sa pead antud olukorras tegutsema, mõtlema oma väljagruppide peale, on olud natukene teised.“

Hindrek Riikoja Maalehest tõi ka välja, et kui me võrdleme erakondade programme, siis ei ole seal tegelikult nii palju erinevus ning need on peidus detailides. „Isegi eestikeelsele haridusele üleminekut ei tahtnud pikalt ära teha ükski erakond, kuigi kõik neist on paarikümne aasta jooksul olnud valitsuses ja neil on selleks võimalus olnud,“ lausus ta.

Riikoja sõnul on Ratasi uudise taustal kõige kummalisem aga Keskerakonna praeguse juhi Mihhail Kõlvarti käitumine, kellel on käes tohutu auditoorium, et oma seisukohti levitada ja erakonda promoda. Aga tema kurdab ikka, kuidas kõik teised on pahad ja nendega alatult käitunud, kuigi võiks ja saaks näidata Keskerakonda suure poliitika tõelise tegijana, kirjelda ta.

Värskes Päevakorras räägitakse veel õpetajate streigi lõpust ehk kuidas Sotsid ja Eesti 200 Reformierakonna orki ajasid, kasutuks osutunud apteegireformist, idavedude artikliseeriast ning Riigikontrolli etteheidetest taastuvenergia probleemide lahendamisele.