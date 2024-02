„PÄEVAKORD“ | Kas Kõlvart ei taha enam Keskerakonda suureks teha?

Kuigi avalikkuses on Ratasele ette heidetud poliitilist selgrootust, sest Isamaa on siiani olnud justkui Keskerakonna vastand, ei ole saatejuhtide Urmas Jaaganti ja Hindrek Riikoja hinnangul asi nii hull. Riikoja sõnul oli üllatav aga see, et Ratase samm andis Kõlvaritile tohutu platvormi, kuid seda kasutati ikkagi kurtmiseks, kuidas teised on ebaausad ja teevad Keskerakonnale liiga.