Vestman Grupp: jätkusuutliku metsa- ja põllumajanduse eestvedaja

Metsandusega seotud tegevused hõlmavad mitmeid aspekte. Esiteks tegeleb Vestman metsakinnistute ostuga , pakkudes metsaomanikele võimalust müüa oma metsamaad. See hõlmab nii metsamaa otsest kui ka raieõiguse ostu , mis võimaldab metsaomanikel saada tulu, säilitades samal ajal metsa omandiõiguse. Lisaks metsa müügile keskendub Vestman ka metsa haldusteenustele. Pakutakse nõu ja abi metsa majandamisel, toetudes heale metsakasvatustavale. Eesmärk on kasvatada liigi- ja elurikast metsa, mis aitab kaasa bioloogilisele mitmekesisusele ja looduskeskkonna tasakaalule.

Vestman Grupp panustab ka keskkonnasäästlikkuse edendamisse, investeerides taastuvenergia tootmisesse ja toetades roheinnovatsiooni. Tegevus metsanduse valdkonnas on seega laiaulatuslik, hõlmates nii maamajandust kui ka keskkonnaalaseid algatusi, mis aitavad kaasa jätkusuutlikule arengule ja loodusressursside vastutustundlikule kasutamisele.

Põllumajandusega seotud tegevused hõlmavad mitmeid aspekte. Üheks peamiseks tegevuseks on põllumaa ost ja rent. Vestman pakub põllumaade ostmise võimalust, aidates kaasa maapiirkondade arengule ja põllumajandussektori tugevdamisele. Samuti rendib ettevõte välja põllumaad, pakkudes põllumajandustootjatele paindlikke võimalusi maakasutuseks.

Lisaks põllumaade ostule ja rendile pakub Vestman Grupp ka maaliisingu teenuseid. See võimaldab klientidel kasutada maad põllumajanduslikel eesmärkidel, ilma et peaksid kohe kogu maa eest maksma, pakkudes seeläbi finantsilist paindlikkust. Eesmärk on pakkuda terviklikke lahendusi, mis toetavad jätkusuutlikku põllumajandust ja aitavad kaasa maapiirkondade majanduslikule arengule.