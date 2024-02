Uuriva ajakirjanduse teatel töötab Saksa parlamendi liikme abi FSB heaks

The Insider teatas Sergijenko Moskva kontaktidest juba 2023. aasta suvel. Nüüd said uurivad ajakirjanikud enda valdusse Sergijenko kirjavahetuse sotsiaalmeedias ja tegid kindlaks tema kontaktisiku. Nende sõnul on see FSB polkovnik Ilja Vetštomov, vahendab Meduza.