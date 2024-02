Üks ravim teise järel ei anna soovitud mõju? Appi tuleb farmakogeneetika

40 protsendil inimestest on geneetilisi eripärasid, mis mõjutavad ravimite efektiivsust

Farmakogeneetika uuring võimaldab arstil hinnata, millised ravimid millises koguses konkreetsele inimesele mõjuvad. See võimaldab saavutada paremaid ravitulemusi, vähendada arstimitest tulenevaid kõrvalmõjusid ja olla kokkuvõttes ka kuluefektiivsem. „Uuringutest selgub, et ligikaudu 40 protsendil inimestest on geneetilisi eripärasid, mis mõjutavad ravimite efektiivsust ,“ tõi Lillsaar välja erinevate uuringute ühise seisukoha.

Farmakogeneetilist uuringut rakendatakse praegu peamiselt psühhiaatrias