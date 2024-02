FOTOD | Pidu peo otsa, arved aga aina kuhjusid. Lasnamäel põlengus hukkunud mees valmistas majaelanikele palju meelehärmi

Tegu on viiekorruselise kortermajaga. Hukkunu ühetoaline korter asub kolmandal korrusel. Samas trepikojas elav vanem naine meenutab, et tajus hommikul ühtäkki, et kuskil midagi suitseb. „Selline kõrbelõhn. Aga teadsin, et midagi ju pliidi peal pole,“ meenutab ta. Kui naine ukse avas ja koridori vaatas, oli näha juba rohkelt tossu.