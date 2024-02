Teie olete üks neid Eesti eurosaadikuid, kes on Euroopasse ära kadunud. Kuuleme teist harva, eriti võrreldes aegadega, mil saatsite välisministrina pressiteate vähemalt igal laupäevahommikul. Miks see on nii läinud?

Kõike tuleb doseerida. Ega saa siis head kraami ka liiga palju välja paisata, inimesed tüdinevad ära. Teiseks, valitsuse liikme tegevuse vastu on huvi suurem. Midagi pole teha, nendes asjades toimib läheduse printsiip.