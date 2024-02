CBS: USA-l on plaanid Iraani isikkoosseisu ja rajatiste ründamiseks Iraagis ja Süürias paigas

„See on Lähis-Idas ohtlik hetk,“ ütles Austin, märkides, et jätkub Iisraeli sõda Hamasi vastu Gaza sektoris ja Jeemeni huuthi mässulised ründavad endiselt Punasel merel kaubalaevu. „Me jätkame tööd, et vältida laiemat konflikti regioonis, aga me teeme kõik vajaliku, et kaitsta Ühendriike, meie huve ja meie inimesi, ning me vastame, kus me otsustame, millal otsustame ja kuidas otsustame.“