Ungari parlament võtab Rootsi NATO taotluse erakorralise koosoleku päevakorda

Hetkel pole veel selge, kas erakorralisel koosolekul osalevad ka valitsuspartei Fidesxi seadusandjad, kellel on parlamendis suur enamus. Nende osavõtust oleneb Rootsi taotluse ratifitseerimise võimalus.

Eelmisel nädalal allkirjastas Türgi president Recep Tayyip Erdoğan Rootsi ühinemisdokumendid, mis tähendab, et Ungari on ainus NATO liikmesriik, kes pole heaks kiitnud Rootsi ühinemist alliansiga.

Ungari peaministri Viktor Orbáni personaliülem ütles varasemalt, et Fideszi seadusandjad tahavad näha Rootsi samme usalduse tugevdamiseks, enne kui nad saavad heaks kiita riigi NATO-taotluse. Ta jättis täpsustamata, millised on need konkreetsed sammud.