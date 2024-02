Venemaa nimetas Saksamaal asuva Venemaa valimisi vaatleva organisatsiooni ebasobivaks

Organisatsiooni veebilehel öeldakse, et REM on Euroopa akadeemikute, endiste ja praeguste poliitikute ja valitsusametnike algatus, „mis on ühendatud kindlas veendumuses, et Venemaa valijatel on samasugune õigus demokraatlikele ja vabadele valimistele nagu kõigil Euroopa kodanikel“. REM-i veebilehel avaldatakse analüüse Venemaa valimiste kohta ja ekspertide ning sõltumatute vaatlejate järeldusi.