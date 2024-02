„Ära emale räägi, muidu muutub ta kurvaks!“ Lastevastaste seksuaalkuritegude hulk aina kasvab

„Oli üks tüdruk, kes rääkis, kuidas kasuisa temaga mängis. Kasuisa ütles lapsele, et ta emale ei räägiks, sest muidu ema saab väga kurvaks ja vihaseks ning arvab, et tüdruk on selles ise süüdi. Kasuisa rääkis, et nii võib ema tahta temaga lahku minna ja pärast jääb veel noorem vend ka üksi. Ja kui laps lõpuks karjus, et ta ei taha enam ning hüppab aknast alla, siis mees tegi meelega akent rohkem lahti ja ütles, et ta hüppaks,“ lausus Tkatš.