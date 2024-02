Reuters: Hiina hoiatas Ukrainat oma ettevõtete „sõja sponsoriteks“ nimetamise eest

Pekingil on tihedad sidemed Moskvaga ja ta on hoidunud kritiseerimast Venemaa sissetungi Ukrainasse, kuid on ka öelnud, et tuleb austada kõigi riikide suveräänsust ja territoriaalset terviklikkust. Ukraina on olnud ettevaatlik, et mitte tekitada pahameelt Hiinale ning on korduvalt pöördunud Pekingi poole, et veenda neid ühinema Kiievi diplomaatiliste rahupüüdlustega.