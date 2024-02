Kultuuripealinn toob Eestisse Soome drag-esinejad

House of Auer on üks Soome kuulsamaid drag-kollektiive. Nad on koos esinenud ja üritusi produtseerinud alates 2016. aastast ning astunud lavale kõikjal Soomes ja mujal, sealhulgas Flow festivalil, Eestis Viljandi ajaloo esimesel teadaoleval drag-show’l ja Tallinnas Sveta baaris. Nad reisivad Eestis tihti ja hindavad väga Eesti kultuuri.

Trupi liige Victoria Line, kes elas pool aastat Viljandis, selgitas: „Me armastame väga Eestit, me armastame Anne Veskit, Getter Jaanit ja Eesti spaasid ning oleme väga elevil, et saame projekti Siinpool sood raames kohalike kunstnikega koostööd teha.“

„Drag on kväärkogukonnas sündinud performance-kunsti vorm, mille keskmes on radikaalne identiteediga mängimine,“ selgitas projekti üks eestvedajatest Mikk Lahesalu. „Drag ei ole lihtsalt parodeerimine, lõõpimine või sädelevad kostüümid. Lisaks meelelahutuslikule kunstielamusele on drag psühholoogiline protsess, mille käigus toimub vabanemine ühiskondlike eelduste ja takistustega seatud piiridest. See pakub võimalust eneseavastamiseks, eneseväljenduseks, kogukonnaloomeks ning vahendit võimustruktuuride ja ühiskondlike normide kriitiliseks käsitlemiseks ja analüüsimiseks.“