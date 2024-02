FOTOD | Riigipea võttis vastu Itaalia, Guinea ja Mauritaania suursaadiku volikirjad

Riigipea kõneles suursaadikutega Euroopa ja maailma julgeolekust ning Venemaa agressioonisõjast Ukrainas. President Karis rõhutas, et Venemaa agressioonisõjal Ukraina vastu on tõsised ja kaugeleulatuvad ülemaailmsed tagajärjed, seepärast peame kõik tegema endast oleneva sõja lõpetamiseks ja Ukraina toetamiseks. Samuti kõneleti koostööst rahvusvahelistes organisatsioonides ja sellest, et tänane olukord maailmas osundab väga selgelt ÜRO Julgeoleku Nõukogu reformimise vajadusele.