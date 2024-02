Euroopa Liit jõudis kokkuleppele: Ukrainale eraldatakse 50 miljardi euro suurune toetuspakett

„Meil on kokkulepe. Kõik 27 liidrit leppisid kokku täiendavas 50 miljardi euro suuruses toetuspaketis Ukrainale EL-i eelarve sees. See paneb paika järjekindla, pikaajalise ja ennustatava rahastuse Ukrainale. EL võtab juhtimise ja vastutuse Ukraina toetamisel, me teame, mis on kaalul,“ kirjutas Michel.