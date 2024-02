Navalnõi toetas aktsiooni „Keskpäev Putini vastu“: kõik Putini-vastased lähevad valima 17. märtsil kell 12

„Kõige tähtsam on, et see saab olema tõeline üle venemaaline protestiaktsioon, mis ei toimu mitte ainult igas linnas, vaid iga linna igas rajoonis,“ kirjutas Navalnõi sotsiaalmeedias, vahendab Meduza.

„Tegelikult Putin meilt seda just tahabki: tule ja hääleta, kuidas soovid (sest [Venemaa keskvalimiskomisjoni esimees Ella] Pamfilova parandab kõik ära), aga ära rohkem midagi tee. Arva pealegi, et „võitled“ nii. Ilma teie isikliku agitatsioonita Putini vastu on teie isiklikul hääletamisel tema vastu vähe mõtet. /.../ Aktsioon „Keskpäev Putini vastu“ ühendab suurepäraselt kõik komponendid. Nii hääletamise, agitatsioonitegevuse, füüsilise kohaloleku kui ka solidaarsuse nendega, kes on sel ajal teiega koos jaoskonnas,“ kirjutas Navalnõi.