Soome peaminister peab streike ülemõõdulisteks ja ebaõiglasteks

Orpo sõnul tekitavad streigid raskes majanduslikus olukorras rahvamajandusele suurt kahju. Orpo ütles, et reformid, mille vastu protestitakse, ei halvenda tavalise palgasaaja elu ja et valitsuse seaduseelnõude üle on võimalik kogu aeg läbirääkimisi pidada, vahendab Helsingin Sanomat.