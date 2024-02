VIDEO ja -BLOGI | Putinil on europarlamendis mõjuagent. Väitlevad Ansip, Paet, Kaljurand, Madison

Esmaspäeval avaldas Eesti Päevaleht koostöös The Insideriga põhjaliku loo sellest, kuidas Euroopa Parlamendis on juba 20 aastat tegutsenud Vene mõjuagent, lätlanna Tatjana Ždanoka. Temaga tehtud koostöö all on ka Eestist valitud keskerakondlasest eurosaadik Jana Toom, kes saab vastata kolleegide arvamustele järgmise nädala teisipäeval Strasbourgis toimuvas saates koos Riho Terrase ja Sven Mikseriga.