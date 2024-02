Suur uuring: iga kolmas Eesti mees kogeb paarisuhtes vägivalda

Statistikaameti projektijuht Jana Bruns selgitas andmetele tuginedes, et 18–74-aastastest meestest 32% on kogenud vaimset vägivalda, 8% füüsilist vägivalda ja 1% seksuaalset vägivalda. Kõige rohkem on vägivalda kogenud nooremad mehed vanuses 18–29 eluaastat (39%), kõige vähem vanemad mehed vanuses 65–74 eluaastat (24%).