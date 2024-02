CNN: Zelenskõi vabastab Zalužnõi ametist enne nädala lõppu

Kuulujutud Zelenskõi ja Zalužnõi kohtumise ning viimase ametist vabastamise kohta hakkasid Kiievis levima esmaspäeva õhtul.

Presidendi pressiesindaja Serhi Nõkõforov ütles esmaspäeval CNN-ile, et kuulujutud ei vasta tõele. Ka Ukraina kaitseministeerium teatas, et see ei ole tõsi.

CNN-i allika sõnul toimus aga esmaspäeval Zelenskõi kabinetis väike kogunemine, millel osales ka kaitseminister Rustem Umerov, kus Zelenskõi kuulutas, et on langetanud otsuse relvajõudude ülemjuhataja ametist vabastada. Umbes sama on teatanud ka näiteks Washington Post ja Financial Times.

Vestluse käigus, mis oli allika sõnul „rahulik“, pakkus Zelenskõi seejärel Zalužnõile teist ametikohta, millest viimane keeldus, kirjutab CNN.

Seejärel rõhutas Zelenskõi oma otsust, öeldes, et see, et Zalužnõi uue ameti tagasi lükkas, ei muuda fakti, et ta vabastatakse praegusest ametist, teatab CNN.