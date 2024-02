Zuckerberg vabandas USA senatis sotsiaalmeedia mõju pärast lastele

„Kas te tahaksite nüüd vabandada ohvrite ees, kellele teie toode on haiget teinud?“ küsis Hawley, märkides, et kuulamist kanti otse üle ka televisioonis.

Zuckerberg tõusis püsti, pööras ringi ja ütles: „Mul on kahju kõige pärast, mida te olete pidanud läbi elama. Keegi ei peaks läbi tegema neid asju, mida teie perekonnad on kogenud, ja seetõttu investeerime me nii palju ja kavatseme jätkuvalt teha kogu valdkonna ulatuses jõupingutusi, et tagada, et keegi ei peaks läbi elama asju, mida teie perekonnad on seni kogenud.“