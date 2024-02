Huuthid väitsid, et tabasid Punasel merel USA kaubalaeva

Huuthide sõnul on tegemist laevaga nimega KOI, mida opereerib väidetavalt USA ettevõte, vahendab BBC News.

Merekindlustusettevõte Ambrey teatas, et Jeemeni Adeni sadamast lõunas asunud laev teatas plahvatusest pardal, aga ei avaldanud laeva nime.

Reutersi teatel on KOI Libeeria lipu all olev konteinerlaev, mida opereerib Suurbritannias baseeruv Oceonix Services. Sama ettevõtte laevastikus on ka naftatanker Marlin Luanda, mida rakett kahjustas laupäeval.