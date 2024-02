OTSEBLOGI | Venemaa uurimiskomitee: Il-76 tulistati Belgorodi oblastis alla USA raketikompleksist Patriot

„Uurimise käigus läbi viidud ekspertiiside põhjal on sündmuskohalt leitud fragmendid nende ehituse eripärade, geomeetriliste omaduste ja markeeringute järgi korporatsioonide Raytheon ja Hughes väljatöötatud ja Raytheonis toodetud USA kompleksi Patriot juhitava raketi MIM-104A konstruktsioonielemendid,“ teatas uurimiskomitee Telegramis, vahendab Interfax.

„Muide, tuleb lisada, et lennuk tulistati alla ja see on juba kindlalt kindlaks tehtud, Ameerika süsteemiga Patriot,“ lausus Putin.