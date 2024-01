Borrell: EL tarnib märtsiks Ukrainale vaid pooled lubatud mürskudest

„Neil lepingutel on järelejäänud vaba tootmisvõimsust hinnanguliselt 1,5 miljonit,“ ütles ta. Diplomaat lisas, et on julgustanud riike tellimusi esitama.

„Ukraina vajab rohkem toetust ja see on sõnum, mille edastasin liikmesriikidele: peate tegema rohkem ja kiiresti, sest eesliinil on võitlus äge,“ ütles Borrell. Tema sõnul on EL-i ministrid kokku leppinud veel 20 000 Ukraina sõduri välja koolitamiseks, lisaks 40 000 koolituse läbinud sõdurile.