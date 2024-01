Stockholmis asuva Iisraeli saatkonna juures teatati ohtlikust objektist

Rootsi rahvusringhääling SVT teatas, et sündmuskohal käis relvastatud politsei. Neil olid kaasas liivakotid, mida väidetavalt kasutati objekti utiliseerimisel.

Politsei ütles, et on vara veel objekti kohta lisateavet anda. Lisaks teatasid nad, et keegi ei saanud juhtumis vigastada, vahendab BBC.