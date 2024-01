EL valmistub tippkohtumisel tegema Ungarile kompromissettepanekut

Ungari on järjekindlalt seisnud vastu EL-i Ukraina abipaketile. Nad on esitanud EL-ile omalt poolt nõudmised, kuid mõlemale osapoolele sobiva lahenduseni pole veel jõutud.

Üks Ungari nõudmistest on iga-aastane paketi läbivaatamine, mis annaks riigile igal aastal väljamaksete vetoõiguse, sest otsuste läbiviimiseks on vaja kõikide liikmesriikide heakskiitu. Kolmapäeval kinnitas Ungari suursaadik ettevalmistaval kohtumisel, et Budapest soovib endiselt vetomehhanismi. Teised EL-i riigid on lükanud nõudmise tagasi.

Tippkohtumise järelduste eelnõu viimases versioonis väidavad EL-i juhid, et nad võiksid Euroopa Komisjoni aruannete põhjal arutleda igal aastal selle üle, kuidas Ukraina EL-i raha kulutab, kirjutab Reuters.

„Euroopa Ülemkogu korraldab igal aastal arutelu rahastu rakendamise üle, et anda juhiseid EL-i lähenemisviisi kohta olukorrale, mis tuleneb Venemaa agressioonisõjast Ukraina vastu,“ seisis eelnõus. Hetkel pole selge, kas Ungari Peaminister Viktor Orbán nõustub kokkuleppega.

Diplomaadid eelistavad endiselt EL-i eelarve kasutamist ehk niinimetatud „27-liikmelist lahendust“, kuid vajadusel on 26 liikmesriiki valmis leidma lahenduse väljaspool EL-i eelarvet.

EL on üritanud leida Ungari vastasseisule ka radikaalsemaid lahendusi. Mõned Euroopa diplomaadid on andnud signaale, et ei oleks mõeldamatu vaadata bloki artikli 7 võimalikku kasutamist. EL-i lepingu artikkel 7 annab võimaluse peatada EL-i liikmeõigused, sealhulgas ka hääleõiguse nõukogus.

Artikli kasutamine on siiski kahtluse all - EL-i sõnul ei kasutata Ungari suhtes 7. artiklit, välja arvatud juhul, kui nõukogu annab „selge signaali“, et enamik liikmesriike toetab sellist otsust.