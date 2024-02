Kaubaaluste ühiskasutus on särav näide ringmajandusest

Dow Jonesi jätkusuutlikkuse indeksite (DJSI)* kohaselt on Brambles, kuhu CHEP kuulub, oma kategoorias maailma kõige jätkusuutlikum ettevõte. Brambles avaldab igal aastal oma jätkusuutlikkuse ülevaate, mis toob esile grupi edusammud ambitsioonikate 2025. aasta kestlikkuse eesmärkide saavutamisel. Nende algatuste osana lubab Brambles istutada iga oma kaubaaluste valmistamiseks kasutatud puu kohta kaks puud ja töötab selle nimel, et viia prügilatesse ladustatava tootematerjali osakaal nulli. Izabella Maczkowska-Ciborowska märgib, et nende eesmärk on olla looduspositiivne, liikudes nulljäätmetest veelgi kaugemale, taastades metsi ja vähendades rohkem CO 2 heitkoguseid, kui nad ise toodavad.

„Meie jagamis- ja korduvkasutusmudel järgib ringmajanduse põhimõtteid, luues tõhusamaid tarneahelaid, vähendades tegevuskulusid ning nõudlust loodusvarade järele,“ räägib CHEP Poola ja Baltimaade peadirektor.

Balticovo teeb CHEP-iga koostööd oma kestlikkuse eesmärkide saavutamiseks

Balticovo on Lätis asuv Põhja-Euroopa suurim munatootja, kes ekspordib koguni 70% oma toodangust 20 Euroopa riiki. Oma äritegevuses toetub Balticovo partneritele, kes vastavad karmidele tooteohutusstandarditele ning kellel on nõudluse rahuldamiseks ja varustuskindluse tagamiseks sobiv tegevusulatus. Balticovo kommertsdirektor Vjačeslavs Kočetkovs ütleb, et partnerlus CHEP-iga võimaldab neil panustada jätkusuutlikumatesse ja keskkonnasäästlikumatesse tarneahela praktikatesse, sest korduvkasutatavad kaubaalused vähendavad vajadust ühekordselt kasutatavate pakkematerjalide järele, mis aitab vähendada jäätmete tekkimist ja leevendab ettevõtte keskkonnamõju laiemalt.

Kaubaaluste rentimine võib olla ka kuluefektiivsem kui oma kaubaaluste ostmine ja hooldamine. Kaubaaluste jagamisplatvormide haldajad võtavad tavaliselt enda peale kõik kaubaaluste haldamisega seotud ülesanded, nagu puhastamine, parandamine ja tühjade kaubaaluste tagasi saatmine – see aitab klientidel vabastada sisemisi ressursse, vähendada kapitalikulusid, parandada rahavoogusid ja vähendada halduskoormust. „Alates kaubaaluste ühiskasutuse teenuste kasutamisest oleme märganud tarneahela toimimise tõhususe kasvu, sealhulgas kiiremaid ringlusaegu ning kaubaaluste hankimise ja haldamisega seotud kulude vähenemist,“ kommenteerib Kočetkovs.

„CHEP-il on globaalne haare, mis võib tuua kasu meiesugustele ettevõtetele, kellel on rahvusvaheline või mitmekesine tarneahel. Partnerlus CHEP-iga võib aidata ettevõtetel täita valdkonnapõhiseid ja rahvusvahelisi kvaliteedi- ja ohutusstandardeid ning -eeskirju.“ Vjačeslavs Kočetkovs, Balticovo kommertsdirektor

Kočetkovs ütleb, et nad on valinud CHEP-i peamiselt tõhususe ja usaldusväärsuse tõttu. „CHEP on tuntud standardiseeritud ja hästi hooldatud kaubaaluste poolest. See aitab kaasa tarneahela tõhususele, vähendades kaubaaluste kvaliteedi ja kättesaadavusega seotud probleeme. Tarneahela töökindlus on paljude ettevõtete, sealhulgas meie jaoks ülioluline,“ selgitab Kočetkovs. „Samuti on kestlikkus meie jaoks võtmetähtsusega. Kasutades CHEP-i korduvkasutatavaid kaubaaluseid, saame näidata oma pühendumust keskkonnavastutusele, vähendades ühekordselt kasutatavate kaubaaluste kasutamist ja minimeerides jäätmeid.“