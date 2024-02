Abieluvõrdsuse esimesel kuul tegi avalduse 71 samasoolist paari

Abieluvõrdsus võeti riigikogus vastu mullu 20. juunil usaldushääletusega ning see hakkas kehtima tänavu 1. jaanuarist. Seaduse vastuvõtmise poolt hääletas 55 riigikogu liiget ja vastu oli 34. Eestist sai sellega esimene Balti riik, kus on seadustatud sooneutraalne abielu.

Abielu ja registreeritud kooseluga tekivad paaridele õigused ja kohustused, mis ei laiene vabas suhtes paaridele. Need on peamiselt seotud toetuste saamise, vara, eluaseme ja põlvnemisega. Näiteks registreeritud partneri või abikaasa surma korral aitab see vältida olukorda, kus testamendi puudumisel ei ole kooselupartneril õigust pärandusele ning kogu vara läheb automaatselt partneri sugulastele.