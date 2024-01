Hendrik Terras: EL-i otsus külmutatud varade tulu Ukrainale saata on küll oluline samm, aga vajame rohkemat

„See on suur samm edasi,“ lausus eelnõu juhtivkomisjoni esindaja Hendrik Terras (Eesti 200), lisades, et pikas perspektiivis vajataks aga kogu külmutatud vara kasutuselevõttu.

USA Vene varade täieliku konfiskeerimise ettepanekule, mida G7 Euroopa liikmetest toetavad Suurbritannia, Jaapan ja Kanada, on vastu Saksamaa, Itaalia ja Prantsusmaa. Viimased on mures Euroopa Keskpanga väljatoodu pärast, et see võiks tekitada finantsebastabiilsuse ja kutsuda esile vastumeetmed Venemaalt.