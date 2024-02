Delfi ja Alkeemia lõpetasid sisukoostöö

Delfi ja Eesti Päevalehe peatoimetaja Urmo Soonvaldi sõnul olid otsuse peamiseks ajendiks muutunud fookused, aga ka Delfi Meedia aastate jooksul kasvanud „tooteportfell“ - näiteks tänavusest aastast vaid veebiportaalina ilmuva ja laieneva Tervis Plussi peamine prioriteet on just füüsilise ja vaimse tervise teemade kajastamine, seejuures hoogsalt Eesti arstide ja teadlastega koostöid sõlmides.

„Küllap oleme mõlemad sellest koostööst palju õppinud, mille parimaks tõestuseks on sisu, mis on Alkeemia lehel muutunud, küpsenud ja üha enam arvestanud kaasaegse ajakirjanduse ning meditsiini kaanonitega. Me täname Alkeemiat koostöö ja läbi selle saadud õppetundide eest. Olgu need siis ajakirjanduslikud, sisulised või lihtsalt silmaringi laiendavad. Soovime Alkeemia-tiimile edu uutes ettevõtmistes ja loomingulistes vallutustes.“