Iisrael nõudis ÜRO peasekretäri tagasiastumist

„Muidugi vastutab ta ÜRO peasekretärina,“ ütles Katz UNRWA-le esitatud süüdistuste kohta. Ta lisas, et „Guterres peab tagasi astuma“ või „ÜRO peab ta välja vahetama“, vahendab Politico.

UNRWA eitas, et aitas teadlikult Hamasi või muid sõjalisi rühmitusi. Organisatsiooni sõnul uuritakse süüdistusi põhjalikult ja töötajad võetakse vastutusele - juba reedel vallandati üheksa süüdistuste alla langenud töötajat. Üks töötajatest on väidetavalt surnud ja kaks on veel tuvastamisel.