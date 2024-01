Ossinovskilt annetusi saanud erakonnad pole otsustanud, kas summad tagastada. Sotsid: me pole selles osas veel seisukohta kujundanud

Esmaspäeval kirjutas Eesti Ekspress ärimehe Oleg Ossinovski poolt asutatud firmast, mis on pärast täiemahulise sõja algust Ukrainas tegelenud Vene transiidiga. Praeguseks on ettevõte liikunud ärimehe sugulase kätte. Nimelt on firma vedanud Venemaalt Euroopasse 777 miljoni euro väärtuses rauda ja rauamaaki, mis pärines Vene oligarhi Ališer Usmanovi kaevandusfirmadest. Veod toimusid vähemalt möödunud aasta juulini.

„Ühtepidi on selge see, et juriidiliselt on selle annetusega kõik korrektne, teisalt loomulikult võib siin küsitav olla moraalne vaatenurk, aga me ei ole selles osas veel seisukohta kujundanud,“ ütles Rand.