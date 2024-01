Tartu kohtumajas soditi liftis ja koridoris seintele Z-tähed. Seltskonnas olid ka kohtutöötajad

Kõnealusest seltskonnast kaks töötavad kohtusekretärina, kolmas on nende ekskolleeg. „Praegu teadaoleva info põhjal on alust järeldada, et sõjasümbolitele sarnanevate märkide tegijaks oli kohtumajas viibinud kohtuväline inimene, mitte temaga koos olnud kohtutöötajad,“ ütles Saavik ja lisas, et see hinnang põhineb kohtumaja turvakaamerate salvestistel.