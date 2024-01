VIDEO | Itaallanna pandi Ungari kohtus ketti ja jalaraudadesse. Itaalia pahandas

Fotod 39-aastasest Ilaria Salisest, keda politseinik kohtus kettipidi järel veab ja kelle jalad on tabalukkudega kokku lukustatud, olid Itaalia suurte ajalehtede esikülgedel.

„Seekord näib mulle, et see on läinud liiga kaugele,“ kommenteeris Itaalia välisminister Antonio Tajani RAI raadiole.