Kaitseminister Pevkur Brüsselis: täidame lubaduse saata Ukrainale miljon mürsku

„Saame täna häid uudiseid edastada – täidame lubaduse tarnida Ukrainale miljon mürsku. Olgugi, et need kõik ei jõua märtsiks Ukrainasse, on meil kindlus ja teadmine, et see juhtub ja riigid on oma panused selle eesmärgi täitmise suunas teinud. Kokkuleppe kohaselt on juba jõudnud või jõudmas märtsiks Ukrainasse üle poole miljoni mürsu ning aasta lõpuks veel üle 600 000 mürsu, ehk kokku üle 1,1 miljoni,“ ütles kaitseminister Hanno Pevkur.