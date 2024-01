Tallinn tõstab noorsootöötajate palku. Töötasu alammäär hakkab sõltuma haridustasemest

Abilinnapea Andrei Kante selgitas, et kui seni said noorsootöötajad olenemata haridusest või kutsetasemest ühesugust töötasu, siis nüüd hakkab töötasu alammäär sõltuma haridustasemest.

„Senine lähenemine ei olnud motiveeriv ega võimaldanud värvata ja hoida kvalifitseeritud töötajaid noortekeskustes kauem kui üks-kaks aastat. Viimasel kahel aastal on noortekeskuste tööjõu voolavus olnud kõrge. Selleks, et pakkuda kvaliteetset teenust, on vaja hoida ja väärtustada kompetentseid noorsootöötajaid,“ nentis Kante.