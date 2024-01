Pakistani endine peaminister mõisteti koos naisega 14 aastaks vangi

Kohtuotsused tehti teatavaks vaid nädal enne valimisi, millel Khanil on keelatud osaleda. 2022. aastal oponentide poolt peaministriametist kukutatud Khan kannab juba kolmeaastast karistust korruptsiooni eest. Khan ise väidab, et temavastased kohtuasjad on poliitiliselt motiveeritud, vahendab BBC News.