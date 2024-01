Pentagon kinnitas, et Ukraina saab USA-lt uue rakettmootoriga pommi GLSDB, aga millal, ei avaldata

„Operatiivse julgeoleku põhjustel ei kinnita me konkreetseid asjaolusid – me jätame Ukrainale õiguse saadetistest teavitada,“ ütles Ryder.

Väljaanne Politico teatas kahele USA ametnikule ja informeeritud allikatele viidates, et Pentagon on läbi viinud Ukrainale mõeldud uue kaugmaa täppispommi edukad katsetused ja see peaks lahinguväljale jõudma täna. Ühe USA ametniku sõnul peaks see umbes 150-kilomeetrise tegevusulatusega pomm Ukraina võimekusi oluliselt parandama.