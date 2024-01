Helir-Valdor Seeder: peaministri umbusaldamise asemel peaks kaaluma kogu valitsuse umbusaldamist

Täiendavalt tõi Isamaa fraktsiooni esimees välja, et teisipäeval streigi lõpetuseks leitud lahendus, 5,7 miljonit eurot õpetajate palgatõusuks kuue erineva ministeeriumi eelarvest, tekitab tegelikkuses uue probleemi.

„Me mäletame kõik 2023. aasta riigieelarve menetlemist, mil siseminister otsustas oma ministeeriumi kuluridadelt suunata vahendeid teistele enda erakonnaga seotud ministeeriumidele ja omavalitsustele tegevusteks, mis ei kuulunud siseministeeriumi haldusalasse. Praegu välja käidud võimalus tõsta õpetajate palka kuue ministeeriumi haldusalast leitud vahenditega, sealjuures neid ministeeriume juhtiva ministri parteilise kuuluvuse järgi defineerides, on toonase käitumise võimendus,“ kirjutas Seeder.

„Selline valitsemiskultuur on vastuolus Põhiseaduse vaimuga ja näitab, et valitsus põhiseadusliku institutsioonina ei toimi ning ministeeriumeid oma valitsemisaladega käsitletakse erakondade käepikendustena ja valitsus on laadataoline kauplemiskontor,“ lõpetas Seeder enda kirja.