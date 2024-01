The Economist: Zelenskõi tahtis, et Zalužnõi tagasi astuks, aga viimane keeldus. Asendajaks pakutakse Sõrskõid või Budanovit

Nädalaleht The Economist teatas, et sai kinnituse, et esmaspäeval toimus kohtumine, millel Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi teavitas relvajõudude ülemjuhatajat Valeri Zalužnõid, et on otsustanud ta ametist vabastada. Zalužnõile pakuti julgeoleku- ja kaitsenõukogu sekretäri ametikohta, mille ta tagasi lükkas.