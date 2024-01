Pinged kasvavad EL-i tippkohtumise eel. Brüssel otsib lahendusi Budapesti vastasseisule

EL-i juhid valmistuvad sel nädalal heaks kiitma Ukraina abipaketi, olgu see koos Ungariga või mitte. Eelmise aasta detsembris pani Ungari peaminister Viktor Orbán paketile veto. Praegu usub enamik ELi liikmesriike endiselt, et kokkuleppele on võimalik jõuda kõikide liikmesriikidega.